Названа предварительная причина смерти режиссера Бориса Юхананова

Сегодня, 5 августа, стало известно о смерти известного режиссера, художественного руководителя "Электротеатра Станиславский" Бориса Юхананова. Печальную новость сообщил театральный критик Григорий Заславский.

В близком окружении рассказали, что в последнее время у 67-летнего режиссера были проблемы с сердцем. В июне он даже попал в больницу с нарушением сердечного ритма. Mash назвал предварительную причину смерти Юхананова - острая сердечная недостаточность из-за обострения хронической сердечной патологии. Художественный руководитель "Электротеатра Станиславский" перенес несколько операций на сосудах, последнюю врачи сделали в прошлом году.

Напомним, за свою карьеру Борис Юхананов успел поставить более 100 театральных спектаклей. Все они проходили не только на площадках столицы, но и в Киеве, Санкт-Петербурге, Амстердаме, Вильнюсе и в других крупных городах мира.

Среди его работ — "Сумасшедший принц", "Неуправляемый ни для кого", "Да Дауны!", "Назидание".

Кроме того, Борис Юхананов создал первую в СССР независимую театральную группу "Театр-Театр" (1985), был одним из основателей движения "параллельное кино" (1986).