В Тульской области в ДТП с автобусом пострадали 39 человек

Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом в Тульской области, в котором пострадали 39 человек.

Дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в региональном главке СКР.

Авария произошла утром на 228-м километре федеральной трассы М-4 "Дон". Автобус, следовавший по маршруту Луганск (Стаханов) - Москва, врезался в пункт взимания платы, рассказали в тульской полиции.

В салоне находились 48 человек, в том числе пятеро детей. 39 пассажиров пострадали, их доставили в медицинские учреждения Тулы. Для остальных пассажиров организован пункт временного размещения, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. В ближайшее время всех отвезут к конечным пунктам направления.

На месте работают экстренные службы. Причины ДТП выясняются. По данным СМИ, водителю помешал cильный туман на данном участке дороги.