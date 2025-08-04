Стрелял по семье: под Белгородом погибла больная мать нового командующего ВВС Украины

Журналисты выяснили, что родные нового командующего Воздушными силами Украины Анатолия Кривоножко живут в селе Первое Цепляево Шебекинского района Белгородской области. Там же жила мать генерала — 87-летняя Прасковья Ефимовна.

После начала специальной военной операции Кривоножко прекратил общение с матерью и младшим братом, оставшимися в России. Да и до 2022 года он лишь изредка интересовался, "жива ли мамка", утверждает член СПЧ Марина Ахмедова.

Все эти годы родственники генерала живут под постоянными обстрелами — в Первое Цепляево регулярно прилетают украинские дроны. В прошлом году один из них упал на дом матери Кривоножко. Тогда же она перенесла инсульт и уже не вставала с кровати. Младший сын позднее перевез ее к себе.

Оправиться после предательства старшего сына и инсульта пожилая женщина не смогла. В декабре прошлого года она скончалась, сообщает РИА Новости. Ей было 87 лет.

Анатолий Кривоножко с августа 2024 года был временно исполняющим обязанности командующего Воздушными силами Украины. 3 августа 2025 года Владимир Зеленский утвердил его в этой должности.