"Евгения, мы с тобой!": В Кишиневе начались беспорядки после оглашения приговора Гуцул

Сегодня суд Кишинева приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к 7 годам тюрьмы за якобы незаконное финансирование партии "Шор". Лидер автономии все доводы обвинения категорически отвергает и связывает дело с предстоящими в сентябре парламентскими выборами. После оглашения вердикта в центре молдавской столицы начались беспорядки.

Главу Гагаузской автономии, словно опасную преступницу, выводили под конвоем и поместили в спецтранспорт, предназначенный для перевозки заключенных. Вынесшие политический приговор оппоненту власти Молдавии опасаются народного гнева. И неспроста. Несмотря на оцепление, между сторонниками Евгении Гуцул и полицией то и дело происходили стычки.

Родных главы Гагузии не пустили на заседание суда. На этих кадрах полицейские жестко оттесняют мужа, ребенка и сестру от Евгении Гуцул.

Максимальная жестокость к оппозиционерам и членам их семей - явно приказ и сверху. Отмашку на политический и психологический террор дала президент Молдавии Майя Санду. Не имеющей ни мужа, ни детей и умиляющейся исключительно собакам, ей явно не понять, как важна поддержка семьи. Отсюда же и максимально жесткий приговор по надуманным обвинениям матери двоих малолетних детей. Семь лет лишения свободы для Евгении Гуцул. И шесть лет тюремного заключения для экс-секретаря молдавской оппозиционной партии "Шор" Светланы Попан.

Обе женщины комментировать решение не стали. Возможно, потому, что на заседание допустили только провластные СМИ.

Главу Гагаузии арестовали 25 марта. Обвинили в нарушениях в ходе финансирования уже запрещенной в Молдавии оппозиционной партии "Шор". В том числе, в якобы получении крупных сумм для оплаты избирательной кампании из России. Евгения Гуцул все обвинения отрицала. А решение суда назвала не приговоров себе лично, а всей демократической системе Молдавии. Адвокаты будут его обжаловать. Народ готовится к массовым протестам.

"Сегодня был вынесен приговор не Евгении Гуцул. Не Светлане Попан. Сегодня был вынесен приговор действующей преступной власти, окончательный и бесповоротный", - сказал Иван Стамов, общественный деятель.

В Кремле приговор главе Гагаузии назвали образцом политически мотивированного решения и давления на молдавскую оппозицию, которая считает это заказом Брюсселя. Впрочем, официальный Кишинев и не скрывает: он совсем не против вмешательства Запада во внутриполитические процессы страны. Оправдывая это тем, что Молдавия активно стремится к членству в Евросоюзе. То, что это членство, если и будет, то явно пассивным и крайне зависимым, местных ставленников запада явно не смущает.

А народ Молдавии свой выбор не скрывает. Вот что скандировали те, кто пришел к зданию суда, несмотря на возможные задержания и репрессии: "Евгения, мы с тобой! Евгений, мы с тобой!"