Мишустин обсудил с главой "Ростеха" выполнение гособоронзаказа

Выполнение гособоронзаказа премьер Михаил Мишустин обсудил с главой "Ростеха". Сергей Чемезов рассказал, что вооружение и боеприпасы в рамках президентского списка российская армия получает даже с опережением графика.

Вместе с тем госкорпорация активно развивает и производство гражданской продукции. Так, налажен выпуск порядка 150 наименований высокотехнологичного медицинского оборудования, совсем скоро начнут выпускать еще 40. Среди новинок - онкосканер. Отечественный прибор с помощью искусственного интеллекта в считанные минуты распознает опасное заболевание.

В приоритете "Ростеха", конечно, и авиация. Для вертолёта "Ансат" госкорпорация создала отечественный двигатель. Он позволит увеличить скорость и дальность полёта машины почти на 150 километров. А уже в августе пройдет первый полет полностью импортозамещенного самолета МС-21. Его серийные поставки, а также поставки самолетов "Суперджет-100" и Ил-114 компания планирует начать в 2026 году.