Мишустин обсудил с главой "Ростеха" выполнение гособоронзаказа

Выполнение гособоронзаказа премьер Михаил Мишустин обсудил с главой "Ростеха". Сергей Чемезов рассказал, что вооружение и боеприпасы в рамках президентского списка российская армия получает даже с опережением графика.
Вместе с тем госкорпорация активно развивает и производство гражданской продукции. Так, налажен выпуск порядка 150 наименований высокотехнологичного медицинского оборудования, совсем скоро начнут выпускать еще 40. Среди новинок - онкосканер. Отечественный прибор с помощью искусственного интеллекта в считанные минуты распознает опасное заболевание.
В приоритете "Ростеха", конечно, и авиация. Для вертолёта "Ансат" госкорпорация создала отечественный двигатель. Он позволит увеличить скорость и дальность полёта машины почти на 150 километров. А уже в августе пройдет первый полет полностью импортозамещенного самолета МС-21. Его серийные поставки, а также поставки самолетов "Суперджет-100" и Ил-114 компания планирует начать в 2026 году.
"Все ждут этих самолетов. Знаю, что корпорация старается сделать их аккуратно, надежно - в этом смысл. Без сомнения, все должно быть безопасно. Но финансовая модель, то есть возможности, которые потом предоставят производители авиакомпаниям для закупок, должна быть сходной. И при просчете в том числе макроэкономической ситуации это надо сделать. Мне кажется, было бы здорово, если бы мы эту модель еще тщательно до конца продумали. Может быть, субсидировали возможности по топливу, еще какие‑то. Надо все это в правительстве обсудить", - сказал Мишустин.