В Москве за сутки выпало почти 90% месячной нормы осадков

130 процентов месячной нормы осадков за сутки выпало в столичном регионе. Самые сильные дожди были зафиксированы в подмосковном Наро-Фоминске.

Там из берегов вышли два пруда. Затопило улицы, дворы и подъезды домов. Непросто было и в Одинцове. Двор одного из жилых комплексов превратился в настоящее море. Жителям даже пришлось пробираться к своим домам, держась за забор.

Похожая картина в Солнечногорске, Долгопрудном и в Химках. В Москве за сутки выпало почти 90 процентов месячной нормы осадков. Дождь сегодня уже небольшой. А к концу дня вообще прекратится.