В Россию вернулись призеры Международной олимпиады по информатике

В Москву с боливийским золотом. С победой вернулись российские школьники с международной олимпиады по информатике. Как они к ней готовились? И что оказалось самым сложным?

Аэропорт Внуково. Пять утра. Этот рейс из Стамбула ждали с нетерпением - и многочисленные журналисты, и родители победителей. Международная олимпиада по информатике, проходившая на этот раз в Боливии, оказалась счастливой для старшеклассников из Москвы и Казани. Две золотые и две серебряные медали. Правда, хотели взять четыре золота.

Подготовка к подобным международным олимпиадам - дело серьезное. Чтобы попасть в команду, школьники участвуют сначала во Всероссийских олимпиадах, проходят специальные отборы. Дальше - постоянные сборы, занятия с тренерами - преподавателями из лучших вузов Москвы.

Медали на олимпиаде даются непросто. В этом году участники были из 87 стран. Самые серьезные соперники - программисты из Китая, Румынии, Южной Кореи.

Полмесяца чемпионы не виделись с родителями. Сначала сборы, потом олимпиада. Мама золотого медалиста Петра Лосева рассказывает - сын с детства любил головоломки и ребусы.

И несмотря на то, что всем им еще предстоят годы учёбы - в школах и вузах - у каждого уже есть специальные предложения по работе. Но пока в планах у победителей - хорошо отдохнуть. А в сентябре - продолжить учёбу и готовиться к новым олимпиадам.