В центре Москвы машина скорой помощи столкнулась с грузовиком

Два человека пострадали в результате ДТП с участием грузовика и машины скорой помощи в центре Москвы. Авария произошла минувшей ночью на пересечении Яузской и Николоямской улиц.

От удара скорая помощь перевернулась на бок. Повреждения передней части получил и грузовик. По некоторым данным, автомобиль медиков двигался без пациентов с включёнными маячками, но без звукового сигнала.

Не исключено, что водитель грузовика просто не заметил спецтранспорт. Сам он уверяет, что двигался на зелёный свет. Теперь все обстоятельства устанавливают в ГАИ.