В Балашихе полиция устроила погоню за нарушителем

Кадры из подмосковной Балашихи. Иномарка удирает от полицейских, которые хотели остановить машину для проверки. После предупреждения водитель лишь прибавил скорость, петляя по дворам и только чудом никого не зацепив.

В какой-то момент сотрудники применили табельное оружие. Сначала в воздух, затем по колёсам. После этого мужчину удалось задержать. Он находился в неадекватном состоянии и даже не смог назвать свою фамилию.

Оказалось, что прав у него нет. А машина куплена недавно и даже не зарегистрирована.