В центре и на окраинах: в Москве продолжают активно строить метро

В Москве началось массовое строительство метро. Появятся Рублево-Архангельская и Бирюлевская ветка, а на Кольцевой линии впервые за 70 лет построят новую станцию. Удобные пересадки, сокращенное время в дороге и возвращение к традициям прошлого. Каким будет метро будущего?

Шум города здесь не слышен, только гулкое эхо, и скрежет техники. Под ногами вязкая глина, температура не выше 20 градусов. Изо всех сил грохочет буровая установка – механизированный робот на гусеничном ходу с помощью гидромолота разрабатывает породу, словно отбойным молотком, затем грунт вывозят на вагонетках.

Так строят новую станцию метро "Достоевская" кольцевой линии. Сейчас создают обходные тоннели для перезапуска подвижного состава кольцевой на время строительства станции. Открытый котлован здесь невозможен, поэтому используют малую механизацию.

Работают практически вручную - используют горный метод, так как бурить новый тоннель нужно максимально аккуратно - вокруг плотная городская застройка и действующие линии метро.

Это строительство называют историческим, ведь "Достоевская" станет первой станцией, построенной на Кольцевой спустя 70 лет после полного запуска линии.

"На этой линии кольцевой последняя станция была сооружена в 54 году. Строили даже не отцы, а деды, теперь же по всем канонам традиций продолжаем дело наших родителей", - отметил Роман Гущик, руководитель строительства АО "Мосинжпроект".

Работа кипит и на другом конце города — на будущей станции "Гольяново" Арбатско-Покровской линии. Строители готовят площадку - котлован – 17 метров. Новая станция улучшит транспортную доступность района Гольяново, где проживает около 160 тысяч человек. Щёлковское шоссе и станция "Щёлковская" разгрузятся примерно на четверть.

"Станционный комплекс будет находиться под проезжей частью улицы Уссурийская. С удобными выходами на обе стороны проезжей части. Будут предусмотрены 2 вестибюля с удобными лифтами для маломобильных групп населения", - отметил Антон Антонов, руководитель строительства, Дивизион по строительству метро АО "Мосинжпроект".

А на Бирюлёвской линии — задача не из простых: часть тоннеля пройдёт прямо под руслом Москвы-реки. Уже начали прокладывать первый перегонный тоннель между станциями "Остров мечты" и "Кленовый бульвар".

"На станции "Кленовый бульвар" строители возводят ограждающие конструкции котлована методом "стена в грунте". По завершению этих работ приступят к разработке грунта котлована, здесь предстоит изъять более 130 тыс. кубов грунта", - сообщил Михаил Исаев, руководитель строительства, Дивизион по строительству метро АО "Мосинжпроект".

Строят и в тесноте исторического центра, и на окраинах. Новые станции и линии, удобные пересадки – вокруг них оживают целые районы. Вырастают жилые кварталы, офисы, парки, школы. Появляются новые рабочие места. Район становится другим – удобнее, привлекательнее.

"Любая линия метро, которая проектируется, мы смотрим, чтобы она была пересадочной с другими линиями метро, железной дороги, потому что она должна обеспечивать комфортные новые пути следования пассажирам и давать им возможность выбора", - пояснила Юлия Бочкарева, заместитель начальника мастерской развития скоростного внеуличного транспорта Института Генплана Москвы.

Для тысяч москвичей это не просто стройплощадки – это будущие минуты, сэкономленные на дорогу. Москва вернулась к массовому строительству метро. А значит, скоро привычные маршруты для многих станут короче и комфортнее.