К проекту "Мой спортивный район" присоединились более миллиона человек

Движение – жизнь: эту простую истину жителям столицы не даст забыть фестиваль "Лето в Москве". На специально оборудованных площадках каждый желающий сможет открыть для себя новое спортивное увлечение. Падел, бег, зумба, тхэквондо, ушу – лишь малый список досуга после рабочего дня. Как найти свое в разнообразии спорта?

Корт для падела - прямо в центре города, с видом на высотку на Кудринской площади. Здесь совершенно бесплатно можно провести свой первый матч или отточить навыки с профессиональным тренером. Сегодня эта игра, очень похожая на теннис, обретает всё больше поклонников - и неслучайно.

Научиться играть в падел может каждый - причём, довольно быстро: некоторые уже после четырёх тренировок участвуют в любительских турнирах. А начинается все с постановки руки и отработки удара.

Степан Чернегов 15 лет преподает большой теннис. В падел пришёл два года назад - и увлёкся. Эта игра объединяет сразу все ракеточные виды спорта: большой теннис, бадминтон, пинг-понг и сквош.

Фадлеллах Меллук приехал в Московский зоопарк - и просто не мог пройти мимо падел-корта. Студент из Марокко учится в Санкт-Петербурге на тренера по большому теннису. О паделе узнал только в России.

Так выглядит "Лето в Москве" - проект, который делает разные виды спорта доступными для всех. Ракетки и мячи выдадут на месте, главное - взять с собой кроссовки и заранее зарегистрироваться.

Сначала - обязательная разминка. В Лужниках беговые тренировки - несколько раз в неделю. Проект "Мой спортивный район" - это бесплатные занятия с профессиональными тренерами. Во дворах, в парках, круглый год. Активности - по сезону. Так что сейчас самое время начать бегать!

"У нас уровень начальный или средний, и любой желающий старше 18 лет может прийти заниматься, обучиться технике бега, или подготовиться к забегу. Также у нас замечательная команда, можно найти новых друзей и здорово провести время", - рассказала Валерия Моисеева, тренер по бегу проекта "Мой спортивный район".

Зажигательная зумба - на крыше районного центра "Место встречи "Рассвет". Это танцевальная фитнес-программа на основе латиноамериканских и мировых ритмов.

"У нас же нет разучиваний, вы приходите и сразу вливаетесь в тренировку. Есть девиз: "Забей на тренировку - вливайся в тусовку", - говорит Виктория Малунова, инструктор, тренер проекта "Мой спортивный район".

Великолепные ощущения, полная перезагрузка после рабочей недели! К проекту "Мой спортивный район" присоединились уже более миллиона человек. До конца тёплого сезона можно выбрать йогу, роллер-спорт, футбол, волейбол, баскетбол, ушу и даже аквааэробику в открытых бассейнах.