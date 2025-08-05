Тарасова о смерти комментатора Гришина: "Это ужасная новость - его сбила электричка"

Сегодня, 5 августа, стало известно о гибели известного спортивного комментатора Александра Гришина. Ему было 47 лет. Печальную новость прокомментировала прославленный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

"Это ужасная новость - его сбила электричка", - приводит слова Тарасовой РИА Новости.

Она в шоке от произошедшего. "Он только начал жизнь. Он недавно женился, родили ребеночка, мальчика. И такое горе…" - не находит слов потрясенная Татьяна Анатольевна.

Также она отметила высокий профессионализм Гришина и выразила соболезнования его родным и близким. "Я очень любила его комментарии, он знал и любил фигурное катание, умел разговаривать на эту тему. Любил спортсменов, дружил с тренерами", - заявила Тарасова "Матч ТВ".

SHOT дает подробности страшного инцидента. Якобы трагедия случилась ночью. Родные начали переживать, что Александр Гришин долго не возвращается с работы, и начали его искать. Позднее жене комментатора позвонили из полиции и сообщили, что обнаружили тело ее супруга.