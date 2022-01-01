Армия России в ходе СВО освободила Январское в Днепропетровской области

Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Январское Днепропетровской области, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

Ранее появилась информация, что мощные удары ВС России по позициям ВСУ в район села Январское на границе Днепропетровской области и ДНР посеяли панику среди иностранных наемников. Они пытались бежать. Сообщалось, что среди иностранного контингента были погибшие.

До этого подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Александро-Калиново в ДНР.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.