Главу Гагаузии Гуцул приговорили к семи годам тюрьмы

Суд в Кишиневе приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы.

Приговор вынесен по делу о якобы нелегальном финансировании партии "Шор" в 2023 году, заявил РИА Новости ее адвокат. Политик будет содержаться в тюрьме полузакрытого типа.

Глава Гагаузии категорически отвергает все обвинения. По словам Гуцул, дело носит исключительно политический характер перед предстоящими парламентскими выборами в сентябре.

Экс-секретаря оппозиционной партии "Шор" Светлану Попан приговорили к шести годам тюрьмы поэтому же делу.

Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах в Гагаузии. Политик выступает за укрепление отношений с Россией, что не нравится официальным властям Молдавии.