Песков назвал политически мотивированным приговор Гуцул

В Кремле прокомментировали приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул.

Это образец политически мотивированного в Молдавии, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Это образец попыток оказания неприкрытого и незаконного, на самом деле, давления на политических оппонентов в ходе предвыборной кампании", - передает его слова РИА Новости.

Ранее суд в Кишиневе приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о якобы нелегальном финансировании партии "Шор" в 2023 году. Глава Гагаузии категорически отвергает все обвинения. По словам Гуцул, дело носит исключительно политический характер перед предстоящими парламентскими выборами в сентябре.