Крик души вдовы комментатора Гришина: "Его нет, и эта самая большая боль"

Сегодня, 5 августа, стало известно о трагической гибели известного спортивного комментатора Александра Гришина. Как сообщила прославленный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, он попал под электричку.

Меж тем "Московский комсомолец" обнародовал свежие подробности смерти комментатора. В частности, Гришин погиб на станции Битца (МЦД-2). По предварительной версии, его зацепило проходившим поездом и отбросило под платформу. Тело нашли не сразу, спасти Александра было уже нельзя.

Вдова Гришина Анастасия убита горем. В официальном аккаунте в соцсети супруга она написала:

"Саши не стало… Я, его супруга Анастасия, не знаю, что писать. Его нет, и эта самая большая боль в нашей жизни и худший день…. Саша погиб в результате несчастного случая, который просто поделил нашу жизнь на „счастье“ и „выживать с болью и благодарностью Саше за нашу с ним жизнь, за и ради нашего ребенка“.

Далее безутешная вдова комментатора попросила журналистов пока воздержаться от звонков и сообщений и не тревожить семью в столь трагический момент.

"Это лучший человек, который был и будет в моей жизни. Бесконечно люблю тебя! И мы обязательно с тобой будем вместе, но уже на небесах, родной мой", - обратилась к покойному мужу Анастасия Гришина.