Дибровым при разводе предстоит поделить имущество на миллиард

На днях появилась информация, будто Дмитрий и Полина Дибровы на грани развода. Многодетную маму будто бы поймали на измене. По слухам, 36-летняя жена телеведущего тайно встречается с мужем лучшей подруги, бизнесменом Романом.

По некоторой информации, для любовных утех мужчина даже снял дом рядом с особняком Дибровых на Рублевке. Роман так увлекся подругой жены, что еще месяц назад подал на развод. У мужчины шесть детей, и он планирует их отобрать у жены.

Меж тем "Светский хроник" озаботился вопросом, что будут делить Дибровы в случае развода. По данным телеграм-канала, речь может идти об имуществе на сумму в миллиард рублей.

В частности, супруги владеют "Виллой Паулина": три этажа, 1000 квадратных метров, благоустроенный двор с бассейном и шатрами, в мансарде - ванна и рабочий кабинет. Есть особенность - качели в прихожей, на которых любила качаться молодая жена Дмитрия Диброва. Дом оценивается в 700 миллионов рублей.

Кроме того, у Дибровых имеется квартира в Москве в ЖК Primavera - "клубном городе на реке", где жилье на этапе фундамента уже стартует от 25 миллионов рублей. А еще у супругов есть три автомобиля элитных марок. Плюс деньги на счетах. Не исключено, что у пары есть и другая недвижимость.