Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака

Овны

На работе может быть ощущение, что вас проверяют на прочность. Делайте всё на совесть и не забывайте про маленькие перерывы, чтобы быть в форме.

Тельцы

Грустите из-за того, что не находитесь в отпуске? Пройдитесь по любимым местам в своем районе - там тоже можно поймать летнее настроение и отдохнуть душой.

Близнецы

Финансовая тема требует внимания. Сегодня не день для рискованных сделок или ненужных трат - лучше подумайте, как вернуть себе ощущение стабильности.

Раки

В отношениях может быть легкий шторм, но он быстро уляжется. Примерьте роль дипломата - добрые слова сработают лучше любых доказательств.

Львы

Ваш организм соскучился по заботе. Даже небольшие ритуалы вроде утренней растяжки или фруктового завтрака добавят энергии и уверенности в себе.

Девы

Ваши идеи могут стать хитами, но не гонитесь за признанием. Устройте себе творческий вечер без зрителей: музыка, краски, блокнот – результат вас порадует.

Весы

Весам пора заземлиться, успокоиться. Наведите уют, обновите детали интерьера или просто позвоните близким - такие моменты греют сильнее солнца.

Скорпионы

Поездки и переговоры могут сегодня идти медленнее, чем хочется. Но это не повод форсировать события - слушайте интуицию и не бойтесь импровизировать.

Стрельцы

Не торопитесь - деньги не любят суеты! Звезды советуют спокойно пересчитать свои богатства и составить список того, что вам нужно купить к осени.

Козероги

Луна в вашем знаке и нежная Венера в Раке спорят о том, что важнее - домашний уют или амбиции? Вы знаете ответ: секрет счастливой жизни - в балансе.

Водолеи

Вам вдруг захочется тишины и уединения. И это не признак скуки, а способ услышать свои мысли и желания. Побудьте один денек интровертом.

Рыбы

Друзья зарядят вас позитивом, если вы выберете правильную компанию. Запомните: иногда просто нужно побыть рядом с теми, кто понимает вас без слов.