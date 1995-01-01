Жертвы пластики и обстоятельств: 10 звезд, которые изменились так, что чуть не лишились работы

Актриса Валентина Караваева сошла с ума после того, как в автомобильной аварии пострадало её лицо. Жанна Агузарова испортила свою внешность многочисленными пластическими операциями. А Андрея Губина изменила до неузнаваемости неизлечимая болезнь. Как и почему знаменитые люди теряют красоту и здоровье? И как переживают это?

Александра Яковлева

Александра Яковлева в молодости была обворожительной и миниатюрной девушкой. С первого же появления на экранах она влюбила в себя всех мужчин. Дебютировала актриса в фильме "Экипаж" в 1979 году, где сыграла роль обаятельной и смелой стюардессы. Позже Яковлева блистала в фильмах "Чародеи", "Парашютисты" и "Человек с бульвара Капуцинов". Но в какой-то момент актриса перестала сниматься. Произошло это в 90-е, когда кино переживало кризис. На тот момент у актрисы было двое детей, и она приняла решение, что перебиваться второсортными эпизодами не будет. Яковлева бросила кино и решила стать чиновником. С годами сидячая работа дала о себе знать: актриса сильно поправилась.

"Я вообще считаю, что не надо никогда расстраиваться. Что делать? Сегодня ты молода, завтра, извини, подбородок висит, глаза стали меньше, то-то, то-то, седина появилась, нога болит, спина болит. Это же всё возраст, это идёт", - говорит актриса Людмила Поргина.

Тем более что на таких ответственных должностях не до внешнего вида. Яковлева работала и вице-мэром Калининграда, и главой службы по управлению качеством на Октябрьской железной дороге.

"Естественно, многие люди не понимали и спрашивали меня,почему такая красивая, красавица актриса ушла из кино, не радует нас своим появлением на экране, а теперь трудится где-то в неведомых и невидимых кабинетах. Но человек сам выбирает, что он хочет делать", - рассказывала Елизавета Кухарешина, дочь Александры Яковлевой.

Но выбора у Яковлевой особенно и не было. Уход из кино был вынужденной мерой. А когда наша киноиндустрия снова вошла в колею, для Яковлевой там места не нашлось. Лишние 50 килограммов сделали актрису неузнаваемой. Былую форму вернуть так и не удалось. Но Александра, похоже, не переживала по поводу внешних изменений и так когда-то рассуждала о них...

"Опыт, который обретён, он бесценен. Ты лучше становишься, лучше. Вот, может быть, стареет лицо, стареет что-то, может быть, физиологически ты взрослеешь, стареешь. Но, мне кажется, внутренне человек, наоборот, молодеет, потому что он всё начинает понимать", - говорила Яковлева в 2017 году.

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Яковлева вернулась на большой экран после 23-летнего перерыва, сыграв в 2016 года в новом фильме "Экипаж", на этот раз не стюардессу, а чиновника. А через год актрисе поставили страшный диагноз - рак груди. В возрасте 64 лет Александры Евгеньевны не стало.

Александр Семчев

Александр Семчев стал совершенно другим человеком после того, как потерял целых 100 килограммов, и рад, что избавился от огромного веса, ведь, будучи полным, он стал заложником одного амплуа, а теперь можно попробовать себя в новых типажах.

"Качество работы не в том, толстый человек или тонкий. Качество работы в погружении в предлагаемые обстоятельства. И суметь найти те струны, которые нужны здесь и сейчас", - говорит актер.

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Только вот режиссёры, видимо, больше не находят в Семчеве нужные струны. Худой актёр привлекает их явно меньше, чем полный. Ну а как к такому привыкнуть, когда все помнят Семчева в образе большого добряка? Во многом именно за счёт своего веса Александр набрал и вес в кино. Пришла известность и слава, только вот здоровье стало потихоньку уходить. На фоне веса в 200 килограммов появился сахарный диабет. В 2018 году 49-летний актёр решительно взялся за своё здоровье и начал худеть. Лишние килограммы ушли, но с ними ушли и роли в кино.

Жанна Агузарова

Жанна Агузарова прославилась в 80-х, будучи солисткой группы "Браво". На протяжении всей своей музыкальной карьеры Агузарова постоянно меняла свою внешность. Перекрашивала волосы чуть ли не во все цвета радуги, сбривала брови, не говоря уже о её странных нарядах.

"Настоящий артист, он, во-первых, абсолютно не от мира сего должен быть, он должен летать, где-то витать, а не бояться быть не таким, как все. Наоборот, стремиться выделиться каким-то образом", - говорит певица Елена Максимова.

Видимо, в стремлении ещё больше выделиться Жанна увлеклась и пластикой. В 2021 году на Московском кинофестивале певицу было не узнать. Она накачала губы, изменила разрез глаз, создала новые скулы с помощью филлеров. Теперь Агузарова не то что на Леди Гагу, она сама на себя былую уже не похожа.

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Как говорится, моё тело - моё дело. Только вот поклонники решили иначе и стали активно хейтить певицу. Они просили Жанну вернуть её былую симпатичную внешность. Похоже, Жанна прислушалась к мольбам поклонников. Не так давно певица снова изменилась внешне. Она уменьшила губы, убрала филлеры. Выглядеть певица стала лучше. Но всё равно это уже совсем другая Агузарова.

Андрей Губин

А вот Андрей Губин потерял своё лицо практически в буквальном смысле. Ведь он страдает редкой болезнью, левосторонней прозопалгией, которая сильно изменила его внешне. При этом певец испытывает постоянные боли по всему телу. Диагноз был поставлен ещё в начале нулевых, и с каждым годом болезнь прогрессировала, лишив Губина возможности выходить на сцену.

Внешность Андрея Губина с каждым годом всё больше менялась. В нём теперь сложно узнать того самого мальчика-бродягу, который сладкоголосо пел о любви. Тем временем болезнь хоть и не отступает, но и не прогрессирует. Казалось бы, можно вернуться на сцену, но Губин говорит: "Лучше не выступать вовсе, чем выступать плохо". При этом он планирует передать свои новые песни какому-нибудь исполнителю, чтобы, как говорится, добро не пропадало.

"Жизнь - это движение, движение, круговорот. А у творческого человека круговорот энергии, творчества в природе. Поэтому, конечно, какие бы внешние условия ни были, если у тебя внутри кипит, этим нужно делиться", - говорит певец Кай Метов.

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Андрей и рад делиться, только не с кем. У певца хоть и были многочисленные романы, но ни жены, ни детей так и не появилось. Впрочем, как гласят слова его же песни, "пока горит огонёк надежды, нет конца пути".

Валентина Караваева

И в советское время артисты неожиданно теряли свою красоту. Так случилось с актрисой Валентиной Караваевой, самой юной лауреаткой Сталинской премии. Она получила её за фильм "Машенька" Юрия Райзмана. Режиссёр настолько был в восторге от актрисы что снова пригласил её на главную роль в свой фильм "Небо Москвы".

Но когда Караваева ехала на съёмки, машина попала в аварию, врезавшись в трамвай. Водитель погиб. А Валентина получила множество осколочных ранений, в результате которых у неё появился большой шрам на лице.

"Внешность для актрисы, конечно же, да, имеет значение большое, колоссальное. Она могла продолжать заниматься актёрским своим делом в театре, где можно было загримировать и так это всё незаметно", - рассказывает актер Михаил Богдасаров.

Поначалу так и случилось, Караваеву пригласили играть в Театр Моссовета, где она получила заветную роль Нины Заречной в пьесе "Чайка". Но актриса постоянно скандалила с режиссёром, да и театральной сцены ей было мало. В итоге Валентина Караваева уехала за границу со своим мужем Джорджем Чапменом, военным атташе британского посольства. Там она сделала пластическую операцию в надежде избавиться от шрама и вновь блистать на экранах. Но, увы, шрам никуда не делся, к тому же у актрисы онемела верхняя губа. Это повергло её в отчаяние, кино было единственным смыслом жизни. Она ушла от мужа и вернулась в СССР. Последним заметным фильмом с участием актрисы стала картина "Обыкновенное чудо" 1964 года, где она ярко сыграла острохарактерную роль Эмилии.

После были только небольшие эпизоды. Позже актриса занялась дубляжом, но ей хотелось быть на виду, а не где-то за кадром. Тогда Караваева стала сама себя снимать на камеру. Была и оператором, и режиссёром, и гримёром, и актрисой в одном лице.

"Это же очень тяжёлая жизнь. Мне показывали эти кадры, где она снимает себя. Я бы сошла с ума, если бы я посмотрела ещё несколько этих кадров, я сказала: "Не надо, не надо. Моя психика этого не выдерживает", - рассказывает актриса Людмила Поргина.

Караваева стала добровольной затворницей. Она ни с кем не общалась, но соседи постоянно слышали её монологи из-за стены. В этом театральном одиноком безумии она провела огромную часть своей жизни. На протяжении тридцати лет каждый день актриса играла те роли, которые сама хотела. Чаще всего она изображала Нину Заречную.

Валентина Караваева умерла в своей квартире. Её нашли на полу в театральном наряде, в гриме. На люстре висела самодельная чайка, и повсюду лежали километры киноплёнки. Потеря красоты довела актрису до сумасшествия.

Дженнифер Грей

Дженнифер Грей обрела мировую славу, снявшись в легендарном фильме "Грязные танцы" с Патриком Суэйзи. Это был первый фильм, где 27-летняя актриса сыграла главную роль, и сразу такой ошеломительный успех.

Но тогда Дженнифер досталось немало критики. Поклонницы Патрика Суэйзи возмущались: ну не мог его герой влюбиться в такую носатую девушку! Не выдержав волны возмущения по поводу своей внешности, Дженнифер Грей решилась на ринопластику. Нос актрисы стал маленьким и аккуратным, но ни друзья, ни коллеги не могли узнать в новом лице черты прежней Дженнифер.

Самым страшным стало то, что актриса моментально перестала быть интересной для режиссёров. Дженнифер Грей так надеялась, что после ринопластики у неё станет ещё больше ролей, но случился обратный эффект.

После операции Дженнифер Грей снимается только в незначительных телевизионных фильмах и сериалах. Ей остаётся только не вешать свой аккуратный нос и верить, что очередной звёздный час ещё впереди.

Сергей Зверев

Сергей Зверев сделал блестящую карьеру и был знаменитым парикмахером в 90-е годы. Но потом решил переделать с помощью пластики лицо, и его потянуло в шоу-бизнес. Сергей снимал клипы, выпускал альбомы, захаживал на различные шоу с коронной фразой: "Звезда в шоке!"

Но с каждым появлением в шоке были, скорее, зрители, ведь Зверев всё меньше походил на себя прежнего. Сравните его фото в прошлом и сейчас, и, как в тестах на внимательность, найдите десять отличий, хотя это будет явно легко. 60-летний Сергей Зверев на вопрос, как ему удаётся так молодо выглядеть, про пластические операции не говорит ни слова.

"Чтобы хорошо выглядеть, первое и самое главное - не бухать. Второе - не курить. Говорят: "Ой, она всю жизнь курила, бухала и так хорошо выглядит". Я посмотрел на всех этих людей, кто курил и бухал всю жизнь и хорошо выглядит. Ну, здравствуй, шарпей", - говорит стилист.

Сам Зверев явно шарпеем быть не собирается. Множество раз он делал подтяжку лица. Говорит, что изначально пластика была вынужденной мерой после того, как он попал в автомобильную аварию ещё в 1995 году. Но дальнейшие преображения стилиста явно не были связаны с последствиями аварии.

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Всего, по словам специалистов, Зверев перенёс свыше 40 операций. Да, морщин у немолодого стилиста даже с лупой не найти, но хейтеры говорят, что его лицо стало похоже на застывшую маску.

"Вы знаете, я так благодарен своим хейтерам. Я им так благодарен! Они меня сделали суперзвездой. Они меня сделали иконой стиля, иконой моды, фешен-иконой. Они меня сделали секс-символом страны", - убежден сам Зверев.

Ну с такой самооценкой операции уже точно больше не нужны.

Марина Хлебникова

В 90-е и нулевые годы Марина Хлебникова была на вершине славы. Кто не слышал её знаменитые хиты? Поклонникам нравились не только песни, но и сама Марина - брюнетка с кошачьими глазами и аппетитными формами. Но в какой-то момент певица выпала из поля зрения поклонников. По слухам, виною стала алкогольная зависимость.

"Ну, пила и пила. Это личное дело каждого человека. Почему она должна отчитываться, пьёт она, не пьёт? Был такой период времени у неё. Всё, период времени был, период времени прошёл. Прошёл - и до свидания", - говорит Антон Юрьев, радиоведущий.

Но прошёл не бесследно. Марина Хлебникова сильно изменилась внешне, и не в лучшую сторону. Говорили, певица подсела на спиртное, переживая смерть своего возлюбленного Антона Логинова, который покончил с собой в 2018 году. Когда спустя время она появилась на телевидении, в ней с трудом можно было узнать яркую звезду.

Позже с певицей произошла другая беда - в её квартире случился пожар. Говорят, Хлебникова уснула с непотушенной сигаретой в определённом состоянии. Марина получила ожоги по всему телу, что тоже сказалось на её внешности. Певице даже потребовалась помощь пластических хирургов, чтобы сделать пересадку кожи.

В итоге Марина Хлебникова смогла справиться с пагубной привычкой, помогла поддержка родных и близких. Сейчас певица периодически даёт концерты, стала появляться на светских мероприятиях. И пусть саму Марину не всегда узнают, главное, что её песни по-прежнему узнаваемы.

Микки Рурк

Глядя на фотографии Микки Рурка разных лет, сложно поверить, что это один и тот же человек. Уж актёр постарался, чтобы из секс-символа Голливуда превратить себя в символ неудачной пластики. Известно, что начало этому положил его любимый спорт - бокс.

"Если ты своё лицо холишь и лелеешь, ты его бережёшь и говоришь: "Боже мой, только не трогайте моё лицо, потому что это мой хлеб" и так далее, то да. А если ты просто проживаешь свою жизнь в тех красках, в которых ты её проживаешь - хочу бокс, хочу прыгнуть вниз головой со скалы, - почему ты должен себя в чём-то ограничивать?" - говорит актер Евгений Бороденко.

Вот и Микки Рурк так размышлял, пока спортивных травм не накопилось столько, что пришлось бежать к пластическим хирургам. В 2005 году у актёра уже был внушительный список того, что надо исправить: переломанный многократно нос, раздробленная скула, прокусанный язык. Но как сам сейчас говорит актёр, он обратился не к тому парню. Пластика прошла неудачно, и её последствия пришлось переделывать.

Рурка было уже не остановить. Каждый год он что-то делает со своим лицом. Актёр увеличивал губы, вводил силикон в скулы, разглаживал с помощью филлеров носогубные складки, делал подтяжку лба и век. А после сильного похудения ложился под нож хирурга, чтобы убрать обвисшую кожу. Микки Рурк за новой пластикой ходит как в булочную за хлебом. Таблоиды уже устали следить за изменениями во внешности актёра.

Смелости у Рурка, конечно, не занимать, к ней бы ещё и благоразумия добавить. Но несмотря на то, что от былого красавчика не осталось и следа, любовные страсти у актёра кипят, как в бразильских сериалах. То с одной моделью расстанется, то с другой. Хорошо, что женщины любят ушами, а не глазами.

Андрей Зибров

Андрей Зибров потерял своё лицо в драке, точнее, не лицо, а глаз.

Произошло это в 2010 году. Вместе со своей супругой Анной актёр возвращался домой после посиделок с друзьями. К женщине пристали двое молодых парней, Андрей заступился. Неожиданно один из хулиганов выстрелил из травматического пистолета. В результате Андрей Зибров получил сотрясение мозга и потерял глаз.

"Он проявил себя как мужчина. И к сожалению, с ним случилось это несчастье. Казалось бы, ну всё, можно поставить крест на профессии и на карьере", - говорит актер Богдасаров.

Зиброву установили глазной протез. Из-за этого долгое время актёру не поступало никаких предложений о сотрудничестве. Но Андрей отнёсся к этому с пониманием, ведь крупные планы в кино никто не отменял.

"Крупные план, он видит всякую ложь и видит переигрывание. Но в то же время крупный план как раз подчёркивает твою эмоцию. Крупный план очень сложен. Это как раз настоящий вызов для любого актёра", - говорит кинокритик Николай Никулин.

И Андрей Зибров этот вызов принял, точнее, приняли режиссёры, которые рискнули снимать актёра и научились под него подбирать специальные ракурсы. Не впасть в депрессию Андрею Зиброву помогла и жена, с которой они по-прежнему вместе.

Несмотря на то, что все со временем теряют внешнюю красоту, жить и правда прекрасно. Главное - внутреннюю красоту не растерять.

По материалам программы "10 самых…" на канале "ТВ Центр"