Путину доложили о проектах по укреплению технологического потенциала страны

Итоги работы государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Владимир Путин обсудил сегодня с её председателем Игорем Шуваловым. Встреча прошла в Кремле.
Глава организации доложил президенту о ряде приоритетных проектов, направленных на укрепление технологического потенциала страны. Так, в рамках импортозамещения при поддержке ВЭБа в России налажен выпуск компонентов для производства автомобилей, строятся современные поезда. Особое внимание госкорпорация уделяет развитию и других высокотехнологичных и перспективных отраслей.
"Что касается технологического лидерства, как говорят специалисты, – я здесь в данном случае на их мнение полагаюсь, Владимир Владимирович, – у нас есть все предпосылки, например, по беспилотной авиации добиться мирового лидерства. Вы знаете, мы работаем и в рамках АСИ, и в рамках Фонда развития промышленности", - сообщил Шувалов.