Путину доложили о проектах по укреплению технологического потенциала страны

Итоги работы государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Владимир Путин обсудил сегодня с её председателем Игорем Шуваловым. Встреча прошла в Кремле.

Глава организации доложил президенту о ряде приоритетных проектов, направленных на укрепление технологического потенциала страны. Так, в рамках импортозамещения при поддержке ВЭБа в России налажен выпуск компонентов для производства автомобилей, строятся современные поезда. Особое внимание госкорпорация уделяет развитию и других высокотехнологичных и перспективных отраслей.