Комментатор Гришин был жив еще 4 минуты после столкновения с поездом

Сегодня, 5 августа, стало известно о трагической гибели известного спортивного комментатора Александра Гришина. Как сообщила прославленный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, он попал под электричку.

Сейчас вскрылись подробности смерти комментатора. В прокуратуре, в частности, рассказали, что Гришин погиб, по предварительной информации, ночью переходя железную дорогу в неположенном месте в Подольске.

По данным "МК", трагедия произошла ночью. Именно тогда поступил сигнал от машиниста о применении экстренного торможения. Выяснилось, что поезд зацепил человека и при торможении протащил его несколько метров. Через четыре минуты после случившегося пострадавший скончался. при нем были обнаружены документы. Погибшим оказался Александр Гришин.

По версии издания, спортивный комментатор мог переходить пути от торгового центра и, возможно, планировал забраться на платформу в сторону области. Однако из-за сильного дождя и особенности места не заметил приближающийся состав.

Вдова Гришина Анастасия убита горем. В официальном аккаунте в соцсети супруга она написала:

"Саши не стало… Я, его супруга Анастасия, не знаю, что писать. Его нет, и эта самая большая боль в нашей жизни и худший день…. Саша погиб в результате несчастного случая, который просто поделил нашу жизнь на „счастье“ и „выживать с болью и благодарностью Саше за нашу с ним жизнь, за и ради нашего ребенка“.