Кремль высказался о резонансе после выступления Путина на Валааме

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал во вторник, 5 августа, эффект от заявлений президента России Владимира Путина, сделанных им во время недавней поездки на Валаам.

Журналисты поинтересовались у официального представителя Кремля, какой резонанс вызвали высказывания Путина по вопросам внутренней и международной повестки. Российский лидер сделал их в ходе поездки на Валаам, в которой его сопровождал белорусский коллега Александр Лукашенко.

Песков в ответ заявил, что "были заданы вопросы — главы государств на них ответили, и, конечно же, эти вопросы не могли остаться незамеченными", сообщает ТАСС.

Ранее в Кремле напомнили, что именно глава государства — президент Владимир Путин — определяет внешнюю политику России, хотя "члены руководства страны имеют разные рабочие точки зрения на происходящие события и имеют разный настрой".

В Соединенных Штатах между тем обсуждают вероятные последствия ультиматумов американского лидера Дональда Трампа в адрес России. Политик уже не единожды заявил, что теряет терпение из-за неуступчивости России в вопросе украинского кризиса, однако российского президента Владимира Путина это, похоже, нисколько не тревожит, подчеркивают в США.