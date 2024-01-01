Американские власти, ныне резко осуждающие Индию за закупку энергоносителей у России, еще в 2024 году поощряли такую торговлю. На это указывают индийские средства массовой информации.

Как пишет Times Now, бывший посланник США в Индии Эрик Гарсетти в мае 2024 года на Конференции по вопросам разнообразия в международных отношениях в Вашингтоне заявлял, что индийские компании "покупали российскую нефть, потому что мы хотели, чтобы кто-то покупал российскую нефть по фиксированной цене".

Вашингтон в то время не считал это "нарушением или чем-то подобным", потому что "мы не хотели роста цен на нефть" — так американский дипломат объяснил, почему Соединенные Штаты поощряли Индию покупать у России нефть вопреки санкционной политике западных государств.

Теперь же США требуют от Индии свернуть закупки энергоносителей у России, угрожая ей вторичными рестрикциями и пеняя на нежелание учитывать ситуацию на Украине в своей экономической политике.

Ранее МИД Индии объяснил, что импорт энергоносителей из России призван обеспечить доступные цены для индийских потребителей. Нью-Дели также уличил своих критиков в двуличии: "Показательно, что те же самые страны, критикующие Индию, сами занимаются торговлей с Россией. В отличие от нашего случая, такая торговля даже не является жизненно важной национальной необходимостью".

До того министр нефти Индии Хардип Сингх Пури заявлял о полном отсутствии беспокойства у Нью-Дели относительно обеспеченности нефтью, поскольку "если возникнут трудности, мы справимся с ними". Политик напомнил, что у Индии уже есть около 40 поставщиков нефти.