Меган Маркл с наслаждением плюнула в душу Елизавете II: уже после этого американку хотели прогнать из дворца

Кузина и ближайшая подруга британской королевы леди Элизабет Энсон перед смертью передала дневник, в котором описывала разговоры с Елизаветой II, биографу Салли Беделл Смит. Спустя пять лет эти записи были опубликованы и шокировали народ.

Королева делилась с двоюродной сестрой своими переживаниями по поводу принца Гарри и Меган Маркл. Елизавета II отмечала, что проблема в том, что американская актриса умна и сильна морально, чего нельзя сказать о Гарри. "Я была потрясена, когда королева рассказала мне об этом, насколько она была опечалена", — призналась Энсон биографу.

Оказывается, когда королева попыталась вразумить американку перед свадьбой, Маркл закатила принцу истерику. Гарри пришел к бабушке и чуть ли не орал на нее. А ведь Елизавета II всего лишь хотела донести до экс-актрисы элементарные вещи, например, королева пыталась отговорить приглашать на торжество звезд кино, с которыми семья принца даже не была знакома. Но Меган поступила по-своему: она вычеркнула дальних родственников мужа из списка приглашенных, чтобы позвать как можно больше знаменитостей. Уж очень американке хотелось с ними подружиться.

Вот только таким поступком Маркл плюнула в душу королеве, при чем сделала это с наслаждением. Тогда экс-актриса думала, что так она отстаивает свои границы и демонстрирует независимый нрав, как когда-то принцесса Диана.

Королеву задело такое поведение невесты Гарри. Как писала Энсон, Елизавета II была возмущена, что в Виндзорском замке будут пировать совершенно посторонние люди, она раздраженно заявила: "Но это мой дом, и я за него плачу".

Кроме того, королева была по-настоящему раздосадована тем, что Сассексы отправились прямо к архиепископу Кентерберийскому с просьбой обвенчать их в часовне Святого Георгия, хотя Елизавета II была защитницей веры и верховным правителем Англиканской церкви.



После такого неуважения не только к монарху, но и к бабушке любимого мужчины, многие во дворце шептались, что Меган не подходит Гарри, и было хорошо, если бы она просто исчезла. Вероятно, эти пересуды Маркл услышала, ведь спустя несколько лет она жаловалась Опре Уинфри на надменность со стороны слуг.