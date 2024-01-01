Снижение мировых цен на нефть может вынудить Россию прекратить боевые действия на Украине. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп.

По словам американского политика, если нефть подешевеет еще на 10 долларов за баррель, у российского лидера Владимира Путина "не останется выбора", поскольку "экономика и так в тяжелом состоянии".

При этом Трамп вновь пригрозил Индии резким повышением таможенных пошлин, если Нью-Дели не откажется от российской нефти. Президент США заявил, говоря о ставках, что "мы остановились на 25%", однако "я очень существенно повышу их в течение следующих 24 часов", сообщает CNBC News.

В Индии между тем уличили США в корысти и интересе лишь к собственному кошельку на фоне резкой смены риторики в отношении закупок российской нефти. Еще в 2024 году американские власти поощряли такие торговые операции, боясь скачка цен, а теперь пытаются наказать долларом страны, не отказывающиеся от энергоресурсов из России.

На Западе уже не раз предупреждали, что ультиматумы Трампа в адрес России могут обернуться против него самого. У России, чья армия уверенно движется вперед на фронте, нет стимулов прекращать боевые действия на Украине, невзирая на требования западных стран. При этом у Вашингтона нет явных козырей, способных принудить Москву делать то, чего она сама не желает.