В России предложили штрафовать родителей за мат их детей

Если дети в России используют нецензурную лексику, нужно штрафовать за это их родителей — по примеру Казахстана. Такое мнение высказала во вторник, 5 августа, уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

В интервью "Газете.ру" омбудсмен напомнила, что в России имеется закон, запрещающий "выражаться в общественных местах", однако "это трудно фиксировать, трудно доказывать".

Для борьбы с матом Мишонова предложила "создать общественное порицание" и укоренить в сознании людей понимание того, что выражаться нецензурными словами — неприлично. Отношение общества к мату изменилось — если прежде такой лексикон считался прерогативой асоциальных элементов, то сейчас общество смотрит на проблему "сквозь пальцы".

Также омбудсмен заявила, что "за нецензурщину детей надо привлекать к ответственности", а также "как-то поставить на вид родителям", в том числе наказывать рублем: "Я бы штрафовала родителей детей начиная с 11 лет, потому что они еще раньше начинают употреблять эти слова, и ставила бы на вид".

Ранее депутат Госдумы Сергей Боярский заявлял, что "ненормативная лексика – это эпатаж, это привлечение внимания", которое "пришло к нам с Запада". При этом целенаправленно бороться с матом в Сети, по его словам, парламент не планирует, ведь все запрещенное вызывает повышенный интерес. Тем не менее, есть законодательные инструменты регулирования контента, напомнил парламентарий.

Зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, в свою очередь, предлагал выделить использование нецензурной лексики в общественных местах в качестве отдельного административного правонарушения. Он призвал поднять за него штрафы, чтобы "ограничивать людей, которые используют ненормативную лексику в общественном пространстве".