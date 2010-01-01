На сместившейся на два метра Камчатке прямо сейчас извергаются сразу шесть вулканов

Кадры с Камчатки - впечатляющие. И событие достойно внимания всего мира. Во всех новостях заголовки: впервые со времен Ивана Грозного извергается мощный русский вулкан.

Вулкан Крашенинникова - это один из восьми вулканов Кроноцкого заповедника. Этот исполин спал полтысячи лет! Выбросы пепла, достигающие в высоту 6 километров, одновременно пугают и поражает воображение. Но проснулся не только вулкан Крашенинникова, но и сразу шесть его соседей: Безымянный, Камбальный, Карымский, Ключевской, Мутновский и Авачинский. Явление крайне редкое: такой парад извержений в последний раз наблюдали 300 лет назад. Тогда на Камчатке тоже произошло мощное землетрясение.

Извержениям двух вулканов - Ключевского и Крашенинникова - присвоили оранжевый код авиационной опасности из-за мощных выбросов пепла. Кроме того, в регионе после землетрясения сохраняется угроза повторных афтершоков магнитудой около семи. Есть риск возникновения сильных цунами возле Северных Курил и Южной Камчатки.

Полуостров в последние дни генерирует новости с невероятной скоростью. Не только политики и журналисты, но и ученые не успевают их обрабатывать. И вот снова сенсация: Камчатка сдвинулась на 2 метра! Причем всего за полторы минуты.

Сейсмологи в Соединенных Штатах, оценив показатели своих приборов, вообще заявили: Камчатка сдвинулась не на 2, а аж на 15 метров. Ученые успокаивают: явление обычное, последствий ждать не стоит. Но все теперь задаются вопросом: получается, территория России увеличилась? Тему сегодня пришлось комментировать депутатам Госдумы. И они в замешательстве.

"Из этой информации не следует, что добавилась территория, просто передвинулся весь полуостров в силу землетрясения. Надо со специалистами этот момент обсудить, если действительно добавилось и в результате увеличилась площадь суши на Камчатке, надо будет пересматривать справочники", - сказал Евгений Федоров, депутат Государственный думы от "Единой России".

А что будет с природой? В 2010-м, когда извергался исландский Эйфьядлайёкюдль, авиасообщение на огромной территории было парализовано, отменили 100 тысяч рейсов. В 1600 году после извержения вулкана Уайнапутина в Перу из-за выброса пепла в атмосферу на всей планете похолодало. В Московском царстве без конца шли дожди, погиб весь урожай и начался страшный голод. Что же нас ждет сейчас?

"Такого, конечно же, произойти сейчас не может. Просто потому что того объема лавы, которая накоплена в вулканических системах Камчатки, будет недостаточно, чтобы создать такое облако, которое закроет огромную территорию", - отметил Петр Шебалин, директор Института прогноза землетрясений.

В 2014 году на Камчатке одновременно извергалось восемь вулканов. И вот теперь сразу шесть. Но это не аномальное событие, говорят ученые. Каждое десятое извержение вулкана на планете происходит на Камчатском полуострове. В зоне их расположения жилых массивов нет, а значит, и пострадать никто не может. Эффект от выброса пепла и лавы - невероятные кадры. И возможность восхититься силой природы.