Собянин и Лут открыли МФЦ для регистрации самоходной техники

Без пяти минут водитель багги вот-вот получит разрешение на управление техникой. Пока же под прицелом 50 камер выполняет задания инспектора. Багги, оборудованный датчиками, антеннами и камерами, напоминает луноход. Камеры фиксируют все действия водителя. Антенны на крыше обеспечивают связь, отвечают за геопозиционирование с точностью до сантиметра.

Все происходящее на полигоне видят в ситуационном центре. Инспектор наблюдает за тем, как кандидат выполняет упражнения. Для того, кто принимает экзамен на площадке, это своеобразная система поддержки принятия решений. Инновационный продукт.

"Совокупное количество камер превышает пятьдесят. Плюс каждое транспортное средство оснащается еще двумя камерами для того, чтобы искусственный интеллект распознавал поворот головы и отслеживал определенные манипуляции, которые выполняет кандидат", - объяснил Антон Лабышкин, разработчик решений "Умный полигон".

Объективный анализ каждого действия будущего водителя спецтехники помогает избежать субъективных оценок. Но экзамен - это финал большого пути. Процесс начинается со сдачи теории. А до того - регистрации в первом МФЦ Гостехнадзора. За один день можно получить целый комплекс услуг в режиме "одного окна": регистрация техники, технический осмотр, а также выдача и замена удостоверений машинистов.

"Это единый центр сдачи экзаменов в Москве. Люди приходят, пройдя обучение в комбинатах,и за полтора часа, сдав успешно теоретические и практические экзамены, уходят с готовым удостоверением машиниста. Выходят люди с полноценной профессией в жизнь", - отметил Даниил Мальгин, Гостехнадзор ОАТИ.

На открытие первого флагманского МФЦ для регистрации самоходной техники приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Создали максимально комфортные условия для регистрации. Хотя это центр административной инспекции, самая главная-то задача была создать условия. Потому что у нас все-таки десятки тысяч техники, которой требуется техосмотр, получение прав, переоформление", - сказал он.

В столице зарегистрировано более 130 тысяч самоходных машин. Это дорожно-строительная техника, уборщики улиц, погрузчики, тракторы, комбайны, а также снегоходы, квадроциклы, багги. Водители всех этих транспортных средств отныне смогут за несколько часов решить все вопросы, связанные с техникой, в одном месте.

"Отдельное спасибо мэру Москвы за поддержку в развитии столичного Гостехнадзора. Реализованный в новом МФЦ подход рассчитан на быстрое и качественное оказание услуг, цифровизацию и клиентоориентированность", - указала Оксана Лут, министр сельского хозяйства России.

Многофункциональный центр ОАТИ города Москвы принимает посетителей по будням. Ожидается, что их будет свыше 20 тысяч в год.