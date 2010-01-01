Вскрылась еще одна подлость Полины Дибровой: "Если это правда, Дмитрий не переживет такое"

Молодую жену Дмитрия Диброва поймали на измене. Полина закрутила страстный роман с кумом. С любовником-миллиардером супруга телеведущего знакома чуть ли не более десяти лет, крестила одного из шести детей бизнесмена. В какой момент между друзьями вспыхнули чувства, не известно, но психолог Вероника Степанова настоятельно рекомендует шоумену сделать тест ДНК.

"Учитывая что Полина с соседом по Рублевке близко "знакома" много лет, Диброву стоит призадуматься о ДНК тесте на отцовство", — написала на своей странице в соцсети Степанова.

Поклонники всерьез ухватились за это предположение. В Сети даже нашли фото 2016 года, на котором Полина позирует с любовником Романом Товстиком в гостях у Аллы Пугачевой. Народ предполагает, что парочка могла обманывать своих супругов несколько лет.

"Старшие сыновья Диброва родились в 2010-м и 2013-м. А вот младший появился на свет в 2015 году. И, как уверяет народ, третий отпрыск Полины Наградовой не похож на своих старших братьев", — пишет "Комсомольская правда".

Россияне переживают за телеведущего, который пару лет назад перенес инсульт. "Для Дмитрия это может стать жутким ударом"; "Если это правда, Дмитрий не переживет такое"; "Боже, он ведь все дал этой девочке, за что она так? Надеюсь про сына не подтвердится", — обсуждают пользователи Сети.

Ранее Катя Гордон объявила, что презирает Диброву и будет в суде защищать обманутую Елену Товстик. "Полина просто дно, нехороший человек, который, не смущаясь, подло обманывает. В церкви стоит, делает вид, что человек православный, становится крестной мамой малыша и параллельно спит с мужем этой многодетной женщины" — накинулась адвокат на жену шоумена.