Советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал прибудет в Россию с визитом высокого уровня в свете угроз президента США Дональда Трампа обложить индийский импорт огромными пошлинами из-за закупок российской нефти.

Как уточняет Times of India, Довал планирует посетить Москву для укрепления двусторонних связей на фоне растущего давления со стороны Вашингтона. Предполагается, что эта поездка "внесет ясность в меняющуюся геополитическую стратегию Индии в условиях сложной энергетической ситуации и ситуации в сфере безопасности".

Официально российская сторона пока не давала комментариев относительно возможного приезда индийского политика.

Годом ранее Аджит Кумар Довал побывал в России вскоре после переговоров премьера Индии с предводителем киевского режима Владимиром Зеленским. Индийский советник пояснил, что лично присутствовал при той беседе и был готов посвятить российского лидера Владимира Путина во все детали.

Что касается нынешних угроз Вашингтона в адрес Индии из-за закупок российской нефти, индийское Министерство иностранных дел назвало нападки в свой адрес "необоснованными и неблагоразумными" и предупредило, что намерено защитить национальные интересы.