В Госдуме предложили способ борьбы с "черными вдовами"

Законом нельзя урегулировать вопросы безнравственности — так высказалась глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в ответ на вопрос, можно ли законодательно наказать "черных вдов".

Этим термином называют женщин, которые подталкивают мужей к заключению контракта для участия в спецоперации и не скрывают заинтересованности в смерти супругов, чтобы получить побольше выплат.

Останина отметила, что "девушкам, которые пропагандируют подобные идеи, я бы выписала административный штраф за оскорбление чести и достоинства". Однако парламентарий подчеркнула, что в целом "это уже нравственная категория", регулировать которую должно общественное порицание.

Отметив, что безнравственные люди есть и будут во все времена, Останина все же призвала не отождествлять "черных вдов" со всеми женщинами, которые реально ждут возвращения мужей домой, сообщает "Лента.ру".

Комментарий главы профильного думского комитета последовал на фоне общественного резонанса из-за видеоролика 27-летней Анастасии из Тюмени — на кадрах она заявила, что муж "идет на СВО" и получает соответствующие выплаты и льготы, " потом, короче, его там убьют", после чего можно будет подумать и о покупке дома.

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал тюменку "самкой богомола" и пригрозил обращением в полицию и Следственный комитет. Сама Анастасия уверяет, что ее слова вырвали из контекста — она якобы пародировала завистников, которые обсуждают ее за спиной. В действительности, сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", Анастасия утверждает, что ее муж не отправлялся на СВО.

Тем временем депутаты Государственной думы Евгений Марченко и Александр Бородай предложили запретить делить при разводе средства одного из супругов, полученные в связи с его участием в специальной военной операции. Авторы этой идеи подчеркивали, что после начала СВО участились случаи заключения браков с бойцами без намерения жить семейной жизнью, а с корыстными целями. Как только участник СВО получает выплаты, вторая половина требует развода с дележом денег.