Волочкова увидела выступление Татьяны Булановой и схватилась за голову: "Позволяет себе такое на сцене"

Татьяна Буланова переживает новую волну популярности. Причем на этот раз поклонники обратили внимание даже на подтанцовку артистки.

В Сети активно обсуждают видео с недавнего концерта Булановой. Простенькая хореография танцоров и совершенно не спортивный вид показались народу забавным. Но когда кадры с выступления исполнительницы хита "Ясный мой свет" увидела балерина Анастасия Волочкова, она схватилась за голову. Артистку возмутили такие танцы.

"Я не могу поверить, что Татьяна Буланова позволяет себе такое на сцене. Если честно, это треш. Полный антипрофессионализм с ее стороны. Я не знаю, придут ли люди на следующий концерт Тани Булановой после такого", — заявила экс-прима Большого театра.

При этом Волочкова не упустила возможность в общении с журналистами "Абзаца" похвалить себя. "А на мое шоу приходят, потому что здесь есть профессионализм. То, что я увидела у нее, меня поразило. Уровень какого-то TikTok. Неужели Буланова, которая имеет свой статус, опустилась до того, чтобы позволить на сцене вот это? Я видела комментарий, в котором пользователи написали: "Вы их с улицы подобрали?" Похоже, что так. Я никогда не променяю профессионализм на то, чтобы делать какую-то чухню. То, что я увидела, – полная дичь", — подчеркнула Анастасия.

Буланова после поднявшейся в Сети шумихи объяснила, что работает с этими танцорами уже четверть века. "Не видела публикации, просто некогда, если честно. С танцорами работаем давно, 25 лет", — сообщила певица в комментарии для "Газеты.ру".