Кубок посла Китая по вэйци прошел в Москве

В Москве 2–3 августа прошел один из самых престижных турниров по интеллектуальному спорту — XIII Кубок посла Китая по вэйци (го). В соревнованиях участвовали 337 человек из 44 российских городов.

Победителем турнира стал казанский гроссмейстер Илья Шикшин — заслуженный мастер спорта, многократный чемпион России и Европы. Второе место занял его земляк Александр Динерштейн, также заслуженный мастер спорта. Сенсацией турнира стал юный москвич Алексей Игонин, завоевавший бронзу среди опытных соперников.

Свыше тысячи гостей мероприятия получили также возможность поучаствовать в мастер-классах по каллиграфии и китайской живописи, а также в чайных церемониях.

Турнир был организован посольством КНР в России, Российской и Московской федерациями го при поддержке Департамента спорта Москвы.

Вэйци — это логическая настольная игра, одна из самых древних и распространенных в мире. В России она больше известна под названием го. Энтузиасты этой игры уверяют, что ее принципы полезны также в жизни и в бизнесе — это не просто развлечение, а занятие для настоящих интеллектуалов.

Интерес россиян к китайской культуре и традициям очень высок. В июле в Москве открылась выставка каллиграфических ребусов с китайским уклоном. Художник и знаток Китая Альберт Крисской в своих свитках дополняет традиционные иероглифы неожиданными предметами: телефон, косметические принадлежности, песочные часы, губная гармоника.