Предводитель киевского режима Владимир Зеленский объявил во вторник, 5 августа, что провел "продуктивный разговор" с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщил Зеленский в своем Telegram-канале, ключевой темой беседы стало прекращение боевых действий — в том, что договориться мирно не удается, он вновь обвинил Россию: "Много месяцев уже могло бы быть без войны, если бы русские ее не затягивали".

Также, по словам Зеленского, Киев и Вашингтон "скоординировали позиции" и "обменялись оценками ситуации", обсудив новые антироссийские санкции. В Киеве утверждают, будто российская экономика "продолжает падать, и именно поэтому в Москве так учитывают эту перспективу и решимость президента Трампа" ввести дополнительные рестрикции.

Кроме того, обсуждалось "оборонное взаимодействие" Украины и Соединенных Штатов — проект соответствующего документа по дронам уже готов, заявил глава киевского режима.

Ранее Зеленский обратился с новым громким призывом к западным спонсорам Украины, требуя повлиять на российскую систему власти. Утративший легитимность украинский президент заявил, что Россия якобы нанесла "подлый удар" по мирному населению, а потому "необходимы дополнительное давление на Москву и санкции".

Дональд Трамп вскоре после этого объявил, что снижение мировых цен на нефть может вынудить Россию прекратить боевые действия на Украине. По словам американского политика, если нефть подешевеет еще на 10 долларов за баррель, у российского лидера Владимира Путина "не останется выбора".