Петросян и Брухунова уехали из России: покинули страну лишь с парой чемоданов

Татьяна Брухунова все лето путешествует. Она побывала в Санкт-Петербурге и проехалась по Золотому кольцу России. Вот только когда жена юмориста гостила в Костроме, она нарвалась на критику.

Татьяна, вернувшись в Москву, увидела статью, в которой осуждался ее маршрут. Брухунова буквально взвыла от несправедливости, ведь она пыталась в своем блоге показать красоту родной страны, и даже подумать не могла, что ее разнесут за это в пух и прах.

После скандал не прошло и пары недель, как жена юмориста снова отправилась на отдых. На этот Евгений Петросян решил сопровождать Татьяну. Супруги взяли детей, няню, маму Брухуновой и уехали из России. При чем семья артиста покинула страну с несколькими чемоданами вещей.

Петросян и его близкие четыре недели проведут в Турции. Отпуск рассчитан на весь август. "Прибыли! Целый месяц лета у моря", — поделилась счастьем Татьяна.

Судя по фото и видео на странице Брухуновой, семья остановилась в турецком Белеке. Многие поклонники Татьяны узнали по кадрам номера в пятизвездочном отеле. Но сама Брухунова пока не говорит, куда отправилась на отдых.