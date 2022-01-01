В США объяснили, почему Путин не прогнется под ультиматумы Трампа

Вероятность того, что российский лидер Владимир Путин пойдет на уступки, как того потребовал в своих ультиматумах президент США Дональд Трамп, крайне мала. Такие оценки звучат в Соединенных Штатах.

Как отмечают источники, опрошенные Reuters, решимость Владимира Путина не отступать от обозначенных ранее целей продиктована его уверенностью в победе ВС России. Также российский лидер питает скептицизм относительно того, что новые санкции США могут оказать мало-мальское влияние после множества экономических санкций, введенных против России с 2022 года.

Собеседники агентства утверждают, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время ожидающегося приезда в Москву попытается убедить Владимира Путина пойти на перемирие с Украиной. Однако, по словам источников, Россия планирует добиться цели обрести полный контроль над ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. Лишь после этого российские власти могут согласиться перейти к обсуждению условий перемирия.

Ранее Владимир Путин прокомментировал призыв главы киевского режима Владимира Зеленского к Западу добиться смены режима в России, заявив, что "если руководство Украины считает, что сейчас не время, а нужно подождать, пожалуйста, мы готовы подождать".

При этом президент России подчеркивал, что "условия, безусловно, остались прежними". Российская сторона твердо намерена "искоренить причины, породившие этот кризис", а также решить "гуманитарные вопросы, вопросы безопасности в широком смысле – вопросы безопасности России, но и той же Украины".