Россия одерживает победу в глобальной гонке за влияние в долгосрочной перспективе, несмотря на все попытки противодействия со стороны Запада. Так американские журналисты оценивают нынешнюю геополитическую обстановку.

Как отмечает Bloomberg, российский лидер Владимир Путин углубил связи с КНДР, Ираном и Китаем. Москва добилась сокращения влияния Соединенных Штатов в Африке и на Ближнем Востоке, а также укрепила платежные системы, позволяющие избежать зависимости от доллара.

Агентство также утверждает, что санкции наносят урон российской экономике, однако недостаточный для достижения целей, которые ставят перед собой страны Запада. Вопреки рестрикциям Россия сумела перенаправить потоки нефти в Индию и Китай, которые покупают миллионы баррелей со скидкой.

В глобальной гонке за влияние российский лидер Владимир Путин "разыгрывает долгосрочную партию лучше", нежели США, резюмирует Bloomberg.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров, говоря о нацеленности России на новые принципы мироустройства, подчеркивал, что многополярность – это объективная реальность, которая приходит на смену устаревшей неолиберальной модели, выстроенной на неоколониальных практиках.

Президент России Владимир Путин отмечал, что западные страны хотят сохранить выгодную только им модель глобализации. Попытки Запада помешать становлению справедливого многополярного миропорядка привели к существенной дестабилизации обстановки в мире, указывал российский лидер.