В Североатлантическом альянсе намеренно запугивают страны Запада разговорами об угрозе войны с Россией. С таким заявлением выступил руководитель Бюро национальной безопасности Польши генерал Дариуш Луковский.

Как отметил польский военный в интервью изданию Rzeczpospolita, все разговоры про вероятность войны с Россией он считает сильно преувеличенными.

Авторы подобных заявлений, по мнению Луковского, преследуют цель надавить на союзников по НАТО, чтобы они серьезнее подходили к наращиванию своих оборонных и наступательных мощностей.

В целом, по мнению генерала, вооруженный конфликт Запада с Россией в краткосрочной перспективе маловероятен, хотя в будущем исключать реализацию такого сценария нельзя.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что наша страна впервые в истории воюет одна против всего Запада и союзников на поле боя нет, поэтому "полагаться надо на себя, нельзя допускать ни слабости, ни слабины".

При этом президент США Дональд Трамп фактически поддержал план НАТО по принуждению России к миру — об этом свидетельствуют перемены в риторике американского политика, что объясняют растущим разочарованием в действиях Кремля и российского лидера Владимира Путина.