Решение Москвы по ракетам средней и меньшей дальности вызвало панику на Западе

Норвегия, Швеция и Дания выделят Украине 500 миллионов долларов. Предполагается, что средства будут использованы Киевом на закупку американского вооружения в рамках договоренностей между США и ЕС. Кроме того, Штаты и их союзники продолжают развертывать тактические и гиперзвуковые системы в непосредственной близости от наших границ. А вот решение Москвы снять с себя обязательства по неразмещению ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вызвало панику на Западе.

Репортаж Александры Сергомасовой.