Датский зоопарк предложил сдавать домашних питомцев на корм хищникам

Сотрудники Ольборгского зоопарка в Дании в своем рекламном ролике обещают максимальное единение с дикой природой, которому будут рады не только дети, но и взрослые. Массу незабываемых эмоций получили и любители животных по всему миру, даже не посещая зоосад.

"А вы знали, что Ольборгскому зоопарку можно пожертвовать маленьких питомцев? Если у вас есть животное, которое может покинуть этот мир по разным причинам, не стесняйтесь пожертвовать его нам. Обученный персонал усыпит животное, и затем оно пойдет на корм", - говорится в рекламе.

Сотрудники зоопарка объясняют: их бедные хищники лишены возможности охотиться. И будут рады, если люди пожертвуют их тиграм, например, свою ненужную лошадь. В зоопарке также отмечают: владелец животного может рассчитывать на налоговый вычет. Стоимость лошади высчитывают по весу - пять датских крон, это примерно 60 рублей, за килограмм.

Это естественно, когда сильный ест слабых, говорят в зоопарке. Вот только понимания идея зоологов отчего-то не нашла. В соцсетях негодуют, кто тут на самом деле зверь? Тот, кто в клетке сидит, или тот, кто его кормит? После такой критики пресс-служба зоопарка закрыла возможность оставлять комментарии.

На прошлой неделе в Нюрнберге, городе, где была поставлена точка в истории Третьего рейха, руководство местного зоопарка решило убить 12 гвинейский павианов. Трех взрослых самцов и девять самок. Потому что для них не хватало места. В вольере жили 42 бабуина вместо положенных 25. В зоопарке решили не дарить их другому зверинцу, а именно убить. Что и сделали. Бабуинов застрелили и скормили хищникам.

Безотходное производство. Так было и с жирафом Мариусом в 2014 году в Копенгагене, когда он не прошел генетический отбор. Его убили и скормили львам. Хотя ряд зоопарков, в том числе российских, были готовы Мариуса забрать. А три года назад весь мир оплакивал очаровательную моржиху Фрею. Ее усыпили власти Норвегии, объяснив это целями безопасности. Любимице туристов всего лишь нравилось спать на лодках в порту. Такая эмпатия к животным по-европейски.