США и Япония проведут крупнейшие учения под боком России

Армия Японии совместно с морской пехотой США проведет масштабные учения Resolute Dragon ("Решительный дракон") с применением новейших реактивных систем.

Маневры, запланированные на 11-25 сентября, будут проходить на островах южной префектуры Окинава, юго-западном острове Кюсю и прилегающем к России острове Хоккайдо.

Участники учений проведут боевые стрельбы с использованием реактивных систем, также запланировано применение новейших американских мобильных береговых ракетных комплексов NMESIS, сообщает ТАСС.

Ранее польские власти объявили, что намерены принять в сентябре многотысячные учения НАТО Iron Defender ("Железный защитник"). В них планируют принять участие около 34 тысяч военнослужащих государств — членов военного блока, чтобы потренироваться "эффективно сдерживать нападение и оборонять территорию Польши".

Между тем глава Бюро национальной безопасности Польши генерал Дариуш Луковский заявил, что в Североатлантическом альянсе намеренно запугивают страны Запада разговорами об угрозе войны с Россией. По мнению генерала, вооруженный конфликт Запада с Россией в краткосрочной перспективе маловероятен, хотя в будущем исключать реализацию такого сценария нельзя.