Киевский режим использует продажных жриц любви, чтобы собирать разведывательные данные. Это подтвердил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов).

Во время интервью журналистка рассказала, что читала некую статью — в ней говорилось, что в рамках оперативной работы используются услуги проституток. На это Буданов* отреагировал вопросом: "А почему нет?"

Как подчеркнул глава украинского ГУР, хотя это и может показаться кому-то аморальным, однако "это такой способ достижения цели". Он заверил, что к подобному никого не подталкивают и силком не заставляют, однако "если человек не в браке — в чем проблема?", тем более что это позволяет добыть "уникальные сведения".

Ранее источники рассказали, что американская сторона не собирается пока прерывать сотрудничество с киевским режимом в сфере спутниковой разведки — Украина не лишится доступа к данным спутниковой разведки Соединенных Штатов, которые имеют решающее значение для определения целей на поле боя.

Тем временем венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Украина занимается шпионажем против Венгрии на ее же территории, причем украинские агенты используют "серьезные ресурсы" и проводят акции по распространению дезинформации.

* лицо, включенное Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов