88-летний Юрий Назаров признался, что выживает на пенсию 70 тысяч рублей

Народный артист РСФСР Юрий Назаров пять месяцев назад похоронил жену Татьяну Ивановну. С любимой актер прожил в браке почти 60 лет, супруги вырастили сына и двух дочерей, дождались внуков.

Сейчас Юрий Владимирович привыкает жить один. О жене он говорит только самые теплые слова, хотя, по-слухам, в молодости Назаров был тот еще ходок. "Очаровательная, добрейшей души. Каждого примет, накормит, обогреет. Все друзья наших троих детей называли ее "мама Таня"", — вспоминает о любимой актер.

Назаров признается, что без жены ему нелегко. Свалились бытовые вопросы, приходится жить на одну пенсию, которая у артиста хоть и больше, чем у многих, но хватает денег только на самое необходимое.

"У меня пенсия в районе 30 тысяч рублей и еще около 40 мне доплачивают за звание народного артиста. Я не могу сказать, что до конца доволен, но стараюсь на нее выживать. Творческих планов сейчас никаких. Полгода назад я похоронил жену, теперь вот один справляюсь. Завтра приедет моя внучка Сашенька, будет суп варить", – посетовал артист в беседе с "Абзацем".

В конце июля звезда фильма "Земли Санникова" попал в больницу. Тогда врачи выявили у Юрия Владимировича проблемы с сердцем и настоятельно рекомендовали ему правильно питаться и заниматься гимнастикой.