Bloomberg: Россия может согласиться на воздушное перемирие с Украиной

Россия может согласиться на введение временной паузы во взаимных воздушных ударах с Украиной. Об этом рассказали информированные источники в ожидании приезда в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

Как уточняют собеседники Bloomberg, Кремль может согласиться на взаимное ограниченное воздушное перемирие с Украиной в качестве жеста деэскалации и возможной уступки американским властям.

Важно при этом, чтобы киевский режим согласился на такой вариант и соблюдал его в действительности. Однако пока официальные комментарии по этому поводу ни от одной из сторон не поступали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о предстоящем визите Уиткоффа, заявил, что "мы считаем такие встречи очень важными", при этом "мы не комментируем их заранее".

Ранее источники утверждали, что Россия намеревается сначала обрести полный контроль над ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. Лишь после этого российские власти могут согласиться перейти к обсуждению условий перемирия.

При этом после третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, рассказал, что Москва предложила Украине рассмотреть вопрос объявления коротких гуманитарных перемирий — по 24-48 часов.