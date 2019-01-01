Названа истинная причина смерти Оззи Осборна

Причиной кончины британского рок-музыканта Оззи Осборна стал острый инфаркт миокарда — именно это записано в официальном свидетельстве о смерти.

Как пишет The Sun, в документе в графе "причина смерти" сделаны записи "острый инфаркт миокарда" и "внебольничная остановка смерти". При этом сопутствующими факторами указаны ишемическая болезнь сердца и болезнь Паркинсона с вегетативной дисфункцией.

Ранее сообщалось, что Оззи Осборн в последние годы своей жизни боролся с болезнью Паркинсона. В феврале 2019 года у него развилась тяжелая пневмония, при лечении которой выяснился и другой неутешительный диагноз. Артист начал постепенно терять способность передвигаться, однако за несколько недель до смерти дал прощальный концерт.

В последние минуты жизни прославленный исполнитель не мог говорить и двигаться, но слушал музыку. Его супруга Шэрон поставила песню Paranoid, Оззи мягко сжал ее руку.