Жена любовника Полины Дибровой выдала всю правду о скандале: от ее слов волосы дыбом

Полина Диброва попалась на измене. Оказалось, что жена телеведущего разрушила семью близкой подруги Елены. При чем из-за разлучницы женщина лишилась не только мужа, но и шестерых детей — их отобрал отец.

Муж-изменщик заявил, что детям с матерью будет плохо, мол, она постоянно разъезжает по курортам, не занимается наследниками. Однако на самом деле все оказалось не так. Юрист Катя Гордон взялась помочь обманутой женщине. Адвокат уже записала видео с Еленой, в котором та выдала свою версию произошедшего.

По словам подруги Дибровой, она два года не выходила из дома, ведь ее младшему ребенку всего год, малыш требует внимания, а когда у тебя еще пять детей помимо младенца, невозможно найти время на светскую жизнь и путешествия.

"Я была с грудным ребенком, целый год его кормила и занималась пятью детьми и еще бытом. Я даже ни разу не сходила ни к кому на день рождения и вообще из дома не выходила, занималась только домом и бытом", — поделилась Елена.

Пользователи Сети поддержали женщину. В блоге Кати Гордон народ оставляет сотни комментариев, в которых делает комплименты Елене. "Красивая, приятная женщина! Все у вас будет хорошо!"; "Просто волосы дыбом от этой ситуации. Он еще смел назвать Лену кукушкой"; "Держись, Лена, ты сильная! Борись за детей!" — пишут неравнодушные люди.

Нелегко сейчас и Дмитрию Диброву. Шоумена заметили в одном из московских баров, выглядел он не лучшим образом. Перед ведущим на столе стояли рюмки, его взгляд был потухшим, а волосы растрепаны. Приятели Диброва говорят, что он очень тяжело переживает предательство жены.

Между тем Полина улетела за границу. Она со своим клубом рублевских жен отдыхает в Ереване.