Вопросы развития международного военного сотрудничества России относятся к компетенции Министерства обороны. Об этом напомнила во вторник, 5 августа, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Спикера внешнеполитического ведомства попросили прокомментировать сообщения о возможном развертывании российских вооружений в Латинской Америке.

В частности, военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов отмечал, что размещение в том регионе "Орешников" обеспечило бы глобальное военное присутствие России и национальный суверенитет наших союзников.

Мария Захарова отметила, что в данном случае речь идет о частном мнении отдельных экспертов, высказывающих личную точку зрения. При анализе возможности таких связей учитываются международные обязательства России и двусторонние договоренности с заинтересованными странами, цитируют представителя МИД "Известия".

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Евразийскому региону нужна единая структура для решения важных задач. Дипломат подчеркивал, что в Евразии, в отличие от Африканского региона и Латинской Америки, нет общеконтинентальной организации.

Между тем американские журналисты пишут, что Россия одерживает победу в глобальной гонке за влияние, несмотря на все попытки противодействия со стороны Запада, поскольку российский лидер Владимир Путин "разыгрывает долгосрочную партию лучше", нежели США.