Ультиматум Трампа может подорвать влияние США в Арктике

Ужесточение риторики американского лидера Дональда Трампа в отношении Москвы еще больше ослабляет статус США в Арктике, полагают аналитики.

Как пишет Foreign Policy, позиция администрации Трампа в отношении России несет в себе значительные риски — они очевидны, если выйти за контекст конфликта на Украине.

Издание подчеркивает, что "Москва укрепляет свое влияние в Арктике и остается доминирующим региональным игроком", поскольку попытки США изолировать Россию еще больше усиливают координацию российских и китайских властей в Арктическом регионе.

Чтобы не подорвать собственное влияние в Арктике, Соединенным Штатам было бы разумно сотрудничать с Кремлем хотя бы избирательно, избегая полной конфронтации, резюмирует FP.

Ранее британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми пообещал, что Североатлантический альянс продолжает наращивать военное присутствие в Арктике. Великобритания намеревается разместить там своих военных, поскольку считает ее ключевым флангом обороны НАТО.

Между тем американский подполковник Джеффри Фриц заявил, что Соединенным Штатам было бы очень полезно заполучить Командорские острова для отслеживания военной активности КНР. Военный предложил купить архипелаг у России за 15 миллиардов долларов.