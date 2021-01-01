47-летняя Ольга Орлова потеряла ребенка

Ольга Орлова впервые стала мамой в 24 года назад. Тогда экс-солистка "Блестящих" родила сына Артема от мужа, бизнесмена Александра Карманова. Вскоре брак рухнул, певица осталась одна с ребенком. Личную жизнь она смогла наладить только спустя 15 лет. В 2021 году Ольга вышла замуж за бизнесмена Валерия Маслова, который на 10 лет старше ее.

Несмотря на солидный возраст, влюбленные захотели иметь общего ребенка, но столкнулись с трудностями. Орлова не могла выносить малыша. Она беременела, но спустя несколько недель развитие плода замирало. Лишь в февраля 2023 года ведущая "Дома-2" снова стала мамой. У нее родилась доченька, которую назвали Аней.

Орлова дала совет всем парам, которые переживают подобный трагичных опыт. Оля говорит, что главное не концентрироваться на негативе и продолжать попытки.

"Во-первых, нужно относиться к этому не как к потере ребенка, а как к потере беременности. Во-вторых, не нужно сдаваться, нужно продолжать жить дальше. Конечно, это очень печально, когда такое происходит, но если у вас есть цель — то сосредоточиться и держать фокус внимания нужно именно на ней, а не на неудачах", — поделилась певица.

Отметим, что когда экс-солистка "Блестящих" наконец-то забеременела Аней, многие не поверили ей. В Сети активно обсуждалась версия, что ребенка вынашивает суррогатная мама, а артистка просто носит накладной живот. Когда же девочка родилась, особо рьяные подписчики Ольги требовали, чтобы она показала шрам от кесарева сечения.