Кинорежиссер, сценарист и продюсер Фрэнсис Форд Коппола попал в больницу в Риме. Об этом стало известно во вторник, 5 августа.

О госпитализации 86-летнего режиссера в лечебное заведение Тор Вергата сообщает агентство ANSA. Причина, по которой это произошло, не уточняется. В Италии Коппола подыскивал локации для съемок своего нового фильма, которые стартуют осенью.

Режиссер прославился трилогией "Крестный отец", которая принесла ему несколько статуэток "Оскар", и военной драмой "Апокалипсис сегодня". В 2024 году вышла его очередная работа "Мегалополис", удостоившаяся номинации на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.

Пять лет назад Коппола делился планами на будущее, однако подчеркивал, что с возможными съемками продолжения культовой кинотрилогии "Крестный отец", если они начнутся, это не связано: "Меня ждут другие дела".